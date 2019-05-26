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Шахов – серед претендентів на звання Гравця року в ПАОКу

09:44 131 Читать на русском
Шахов – серед претендентів на звання Гравця року в ПАОКу
Андрій Шахов / Фото ПАОК

Вболівальники ПАОКа оцінили вклад хавбека Андрія Шахова в цьогорічні успіхи команди.

Український гравець опинився в списку претендентів на найвищу індивідуальну нагороду в клубі, інформує сайт ПАОКа.

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Щоправда, поки Шахов сильно поступається лідеру фанатського голосування. Португалець Вієрінья набрав більше половини від усіх голосів (57%), а от успіхи Андрія оцінили всього 0,5% респондентів.

Нагадаємо, раніше Шахов відмовився продовжити контракт з грецьким клубом, тому буде шукати нове місце роботи влітку.

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Теги
Українці за кордоном Світ Євген Шахов Євген Шахов Вієрінья Вієрінья ПАОК ПАОК
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