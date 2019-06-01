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Шахов ждет предложения из Италии, но может вернуться в Украину

16:53 111 Читати українською
Шахов ждет предложения из Италии, но может вернуться в Украину
Евгений Шахов / UA-Football

Украинский полузащитник Евгений Шахов имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры.

Украинский хавбек Евгений Шахов не перейдет в Маккаби Тель-Авив, сообщает Sfina.

Шахов – среди претендентов на звание игрока года в ПАОКе

Израильский клуб предлагал 28-летнему украинцу зарплату 400 тысяч евро в год. При этом ПАОК, за который Шахов играл до этого, предлагал 700 тысяч.

Сейчас Шахов ожидает предложение из Италии. Также он рассматривает возможность вернуться в Украину, где футболист находится в списке интересов неназванного клуба.

Напомним, Шахов отклонил предложение ПАОКа продлить контракт. Евгений в этом сезоне провел 40 матчей за клуб из Салоник, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Шахов после триумфального сезона покидает ПАОК – вопрос зарплаты в новом контракте и предложение от другого участника ЛЧ

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