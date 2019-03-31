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Шахов допоміг ПАОКу перемогти Ксанті

21:50 49 Читать на русском
Шахов допоміг ПАОКу перемогти Ксанті
Ксанті – ПАОК / Фото ПАОК

ПАОК мінімально здолав Ксанті у матчі 26-го туру чемпіонату Греції.

Чемпіонат Греції, 26-й тур

Ксанті – ПАОК – 1:2

Голи: Алмейда, 85 – Олівейра, 33, Енріке, 67

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ПАОК впевнено крокує до чергового чемпіонства Греції. "Орли" відкрили рахунок ще до перерви, а у другому таймі подвоїли перевагу. Гравці Ксанті відквитали один м'яч, але цього виявилось недостатньо.

У складі гостей весь поєдинок на полі провів Євген Шахов. Євген Хачеріді не потрапив до заявки ПАОКа на матч.

Ксанті залишається на 11-й сходинці, а ПАОК закріпив свої лідерські позиції та відірвався від найближчого переслідувача на 10 очок.

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Теги
Євген Хачеріді Євген Хачеріді Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК Ксанті Ксанті Греція Українці за кордоном Світ
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