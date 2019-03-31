Гент з Яремчуком розгромно поступився Брюгге

У поєдинку першого туру верхньої шістки чемпіонату Бельгії Брюгге не помітив Гент.

Чемпіонат Бельгії. Перша шістка, 1 тур

Брюгге – Гент – 3:0

Голи: Вормер, 14, Мата, 26, Ванакен, 57

Вилучення: Вадіс Оджіджа-Офо, 25 (Г)

Генк із Маліновським вдома розгромив Андерлехт

Брюгге вийшов уперед вже на 14-й хвилині поєдинку. Через 11 хвилин справи гостей погіршились, адже арбітр залишив їх у меншості. До перерви господарі встигли подвоїти перевагу. А в другому таймі гравці Брюгге закріпили свою перевагу ще одним голом.

Український нападник Гента Роман Яремчук вийшов у стартовому складі, а на 75-й хвилині був замінений на свого співвітчизника Романа Безуса.

Поразка опустила Гент на 6-ту сходинку, Брюгге – 2-й.

"Комфортно захищався, але незвично для себе помилявся": британські ЗМІ оцінили Зінченка у матчі з Фулхемом