"Комфортно захищався, але незвично для себе помилявся": британські ЗМІ оцінили Зінченка у матчі з Фулхемом

Олександр Зінченко провів черговий повний матч за Манчестер Сіті в АПЛ. Українець допоміг чинним чемпіонам перемогти на Крейвен Коттедж.

Це був п'ятий поспіль поєдинок Зінченка в англійській Прем'єр-лізі зі стартових хвилин. Вихованець Шахтаря не продемонстрував чогось екстраординарного на полі аутсайдера АПЛ, зрештою, як і вся його команда, яка відверто економила сили, але впорався зі своєю головною місією – надійно відіграв в обороні.

Було помітно, що після матчів національних збірних деякі гравці Манчестер Сіті втратили тонус. Навіть Гвардіола по завершенні зустрічі відзначив, що у таких поєдинках важливий лише результат: "Перші 15-20 хвилин нашої гри були просто неймовірними. Після міжнародної перерви втрачається ігровий ритм, але ми доклали необхідних зусиль". Зінченко не став винятком – він також провів два виснажливі матчі за збірну України проти Португалії та Люксембургу. Відтак, наш хавбек, можливо, не діяв настільки активно, як раніше, але свою порцію компліментів все-таки заслужив.

Фулхем – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

По-перше, Зінченко знову став найкращим за ТТД у складі Манчестер Сіті (133), а його брак склав 11%, інформує Zbirna.com. Олександр виконав 106 передач (перше місце в команді) з точністю 98%, а також долучився до цікаво досягнення команди Гвардіоли – українець та усі інші польові гравці "містян", які вийшли в старті, завдали щонайменше один удар по воротах суперника.

Крім цього, Зінченко став найкращим серед усіх гравців Манчестер Сіті за кількістю підбирань – 9.

Bilangan percubaan gol pemain-pemain Manchester City menentang Fulham:



5️⃣ Sterling

4️⃣ De Bruyne

3️⃣ Gundogan

3️⃣ Otamendi

3️⃣ Bernardo

2️⃣ Aguero

1️⃣ Silva

1️⃣ Walker

1️⃣ Laporte

1️⃣ Zinchenko



10 pemain mencatatkan statistik!

Досить прагматичний футбол у виконанні Зінченка не сильно вразив британські ЗМІ, які відзначили українця посередніми оцінками. Manchester Evening News вважає, що Олександр недостатньо підтримував команду в атаці: "Він виконав багато бігової роботи та залюбки зміщався в середину поля. Але не завжди міг ефективно взаємодіяти зі Стерлінгом, припускався незвичних помилок з м‘ячем, тому частіше залишався позаду". Видання нагородило Зінченка лише 6-ма балами, що стало найгіршим результатом серед захисників гостей – Ляпорт, Вокер та Отаменді отримали сімки.

Daily Mail оцінило українця 7-ма балами. Стільки ж поставили решті його партнерів по обороні.

Натомість журналіст ESPN Джонатан Сміт, навпаки, відзначив атакувальну роботу Зінченка: "Він знову став першим вибором Гвардіоли на позицію лівого захисника та провів досить непоганий поєдинок. Алекс комфортно захищався та додавав "містянам" якості попереду". На думку медійника, наш футболіст зіграв навіть краще, ніж аргентинець Ніколас Отаменді, який отримав найнижчу оцінку серед захисників (6). Зінченку, Ляпорту і Вокеру поставили 7.

Аналогічним балом Зінченка оцінив Sky Sports. Цікаво, що менше отримали одні з лідерів Манчестер Сіті – Стерлінг і де Брюйне (6).

А ось фанати Ман Сіті вже традиційно не шкодували компліментів для гравця збірної України :

"Він блискуче впорався зі своєю роботою та продовжує прогресувати".

"Він блискуче впорався зі своєю роботою та продовжує прогресувати".

"Бернарду та Зінченко нереально добре виглядають".

Btw how good are Bernardo silva and zinchenko . Unreal both of them

"Зінченко для мене – один з найкращих у команді разом зі Стерлінгом, Агуеро та Бернарду".