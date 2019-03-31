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Шахов помог ПАОКу победить Ксанти

22:23 14 Читати українською
Шахов помог ПАОКу победить Ксанти
Ксанти – ПАОК / Фото ПАОК

ПАОК минимально одолел Ксанти в матче 26-го тура чемпионата Греции.

Чемпионат Греции, 26-й тур

Ксанти – ПАОК – 1:2

Голы: Алмейда, 85 – Оливейра, 33, Энрике, 67

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ПАОК уверенно шагает к очередному чемпионству Греции. "Орлы" открыли счет еще до перерыва, а во втором тайме удвоили преимущество. Игроки Ксанти отыграли один мяч, но этого оказалось недостаточно.

В составе гостей весь поединок на поле провел Евгений Шахов. Евгений Хачериди не попал в заявку ПАОКа на матч.

Ксанти остается на 11-й строчке, а ПАОК закрепил свои лидерские позиции и оторвался от ближайшего преследователя на 10 очков.

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Теги
Украинцы за рубежом Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов ПАОК ПАОК Ксанті Ксанти Греция Мир
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