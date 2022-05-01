Представник УПЛ знову феєрить в європейському чемпіонаті. Дивіться відео голів іранського бомбардира луганців на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 30-й тур

Академія Пушкаша – Мезекевешд – 3:1

Голи: Урблік, 31, Шахаб, 44, 50 – Дражіч, 28

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У черговому турі угорської першості Академія Пушкаша зуміла випередити Кішварду, впевнено здолавши Мезекевешд. Героєм матчу став нападник Зорі Захедітабар Шахаб. Іранцю вдалось відзначитись дублем наприкінці першого і на початку другого таймів. Спочатку він злету вдало замкнув передачу, поціливши у кут воріт. А по перерві скористався помилкою суперника і вийшов віч-на-віч із голкіпером.

Цікаво, що для форварда луганців це другий дубль поспіль – у попередньому турі він двічі розписався у воротах Фехервара.

Перемога принесла Академії Пушкаша 52 очки – команда продовжує вести боротьбу за срібло чемпіонату Угорщини.

Нагадаємо, Шахаб перейшов до Академії Пушкаша на правах оренди із Зорі і виступатиме за угорців до 30 червня.

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