Шахаб продовжує розривати в Угорщині – форвард Зорі дублем вивів Академію Пушкаша на другу сходинку чемпіонату
Представник УПЛ знову феєрить в європейському чемпіонаті. Дивіться відео голів іранського бомбардира луганців на "Футбол 24".
Чемпіонат Угорщини, 30-й тур
Академія Пушкаша – Мезекевешд – 3:1
Голи: Урблік, 31, Шахаб, 44, 50 – Дражіч, 28
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У черговому турі угорської першості Академія Пушкаша зуміла випередити Кішварду, впевнено здолавши Мезекевешд. Героєм матчу став нападник Зорі Захедітабар Шахаб. Іранцю вдалось відзначитись дублем наприкінці першого і на початку другого таймів. Спочатку він злету вдало замкнув передачу, поціливши у кут воріт. А по перерві скористався помилкою суперника і вийшов віч-на-віч із голкіпером.
Цікаво, що для форварда луганців це другий дубль поспіль – у попередньому турі він двічі розписався у воротах Фехервара.
Перемога принесла Академії Пушкаша 52 очки – команда продовжує вести боротьбу за срібло чемпіонату Угорщини.
Нагадаємо, Шахаб перейшов до Академії Пушкаша на правах оренди із Зорі і виступатиме за угорців до 30 червня.
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