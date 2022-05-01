Польща, Екстракляса, 31-й тур

Сталь Мелець – Легія – 2:1

Голи: Гетінгер, 5, Кашперкєвіч, 34 – Вшолек, 30

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Чинний чемпіон Польщі продовжив свою тривалу безвиграшну серію. Цього разу кривдником Легії стала Сталь з Мелеця. Господарі вийшли вперед вже на початку матчу. В середині тайму варшавці зрівняли, однак за чотири хвилини пропустили вдруге і не спромоглись бодай зрівняти.

Особливої уваги заслуговує перший м'яч, забитий безпосередньо з кутового: Крістіан Гетінгер закрутив сферу з корнера, м'яч оминув захисників, підступно прошмигнув між ногами капітана Легії Артура Єнджейчика і влетів у дальній кут воріт.

Український півзахисник Легії Ігор Харатін вийшов з перших хвилин і провів на полі весь матч. Наш співвітчизник став одним з найкращих у своїй команді, отримавши від статистичного порталу SofaScore оцінку у 7 балів. Більше заробив лише автор забитого гола Павел Вшолек (7,2 бали). Ще один представник УПЛ – словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербіч, який захищає кольори Легії на правах оренди, – вийшов на заміну на 63-й хвилині.

Легія не знає смаку перемог вже у чотирьох матчах поспіль і після 31-го туру опустилась у турнірній таблиці на дванадцяту сходинку.

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