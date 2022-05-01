Шахаб продолжает разрывать в Венгрии – форвард Зари дублем вывел Академию Пушкаша на второе место чемпионата
Представитель УПЛ снова феерит в европейском чемпионате. Смотрите видео голов иранского бомбардира луганцев на "Футбол 24".
Чемпионат Венгрии, 30-й тур
Академия Пушкаша – Мезекевешд – 3:1
Голы: Урблик, 31, Шахаб, 44, 50 – Дражич, 28
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В очередном туре венгерского первенства Академия Пушкаша смогла опередить Кишварду, уверенно одолев Мезекевешд. Героем матча стал нападающий Зари Захедитабар Шахаб. Иранцу удалось отличиться дублем в конце первого и начале второго таймов. Сначала он слета удачно замкнул передачу, попав в угол ворот. А после перерыва воспользовался ошибкой соперника и вышел один на один с голкипером.
Интересно, что для форварда луганцев это второй дубль подряд – в предыдущем туре он дважды расписался в воротах Фехервара.
Победа принесла Академии Пушкаша 52 очка – команда продолжает вести борьбу за серебро чемпионата Венгрии.
Напомним, Шахаб перешел в Академию Пушкаша на правах аренды из Зари и будет выступать за венгров до 30 июня.
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