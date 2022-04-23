Угорщина, 29 тур

Фехервар – Академія Пушкаша – 2:2

Голи: Кодро, 3, Стопіра, 90+5 – Шахаб, 25, 53

Матч з вагомим українським слідом та присмаком боротьби за бронзові медалі. За Фехервар сьогодні зіграли три екс-гравці Динамо – Богдан Лєднєв, Євген Макаренко та Артем Шабанов. Вихованця Шахтаря Івана Петряка не було навіть у заявці. У разі перемоги "Віді" міг скорочувати відставання до третього місця до шести очок.

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Однак проти був нападник Академії Пушкаша Захеді Шахаб. Іранець, права на якого досі належать Зорі, забив свої дебютні голи за угорську команду. Фехервар врятувався від поразки аж на п'ятій компенсованій хвилині.