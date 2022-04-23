Венгрия, 29 тур

Фехервар – Академия Пушкаша – 2:2

Голы: Кодро, 3, Стопира, 90+5 – Шахаб, 25, 53

Матч с весомым украинским следом и привкусом борьбы за бронзовые медали. За Фехервар сегодня сыграли три экс-игрока Динамо – Богдан Леднев, Евгений Макаренко и Артем Шабанов. Воспитанника Шахтера Ивана Петряка не было даже в заявке. В случае победы "Види" мог сокращать отставание до третьего места до шести очков.

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Однако против был нападающий Академии Пушкаша Захеди Шахаб. Иранец, права на которого принадлежат Заре, забил свои дебютные голы за венгерскую команду. Фехервар спасся от поражения на пятой компенсированной минуте.