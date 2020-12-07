Шахаб на фоні чуток про інтерес Динамо висловився про своє майбутнє в Олімпіку
Форвард донецького Олімпіка Захеді Шахаб прокоментував перемогу над львівським Рухом (3: 1) в матчі 12-го туру УПЛ.
"Дуже щасливий, що команда перемогла і здобула важливі очки. І шалено радий, що вдалося двічі відзначитися. Мої голи – наслідок щоденної наполегливої праці. Я багато працюю на тренуваннях над вибором позиції при подачах і прострілах у штрафний, грою на випередження. Саме такі епізоди і стали сьогодні причиною голів.
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Важливо було здобути цей результат, особливо після минулого матчу, де, я вважаю, Олімпік не заслуговував поразки. Ми плідно попрацювали під час підготовки до Руху. Тренерський штаб відмінно розібрав суперника і, нехай не все виходило в цій грі, ми контролювали перебіг матчу і здобули важливі три очки. Тепер у нас є відмінний шанс завершити перше коло на хорошому місці.
Моє майбутнє в Олімпіку? Я виступаю за класну команду! Щасливий тут і повністю сконцентрований на виступах за свій клуб. Не хочу нічого загадувати. Давайте дочекаємося хоча б закінчення першого кола, а там подивимося, що буде далі", – сказав Шахаб у коментарі прес-службі Олімпіка.
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