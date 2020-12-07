"Очень счастлив, что команда победила и набрала важные очки. И безумно рад, что удалось дважды отличиться. Мои голы – следствие ежедневного упорного труда. Я много работаю на тренировках над выбором позиции при подачах и прострелах в штрафную, игрой на опережение. Именно такие эпизоды и стали сегодня причиной голов.

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Важно было одержать этот результат, особенно после прошлого матча, где, я считаю, Олимпик не заслуживал поражения. Мы плодотворно поработали во время подготовки к Руху. Тренерский штаб отлично разобрал соперника и, пусть не все получалось в этой игре, мы контролировали ход матча и набрали важные три очка. Теперь у нас есть отличный шанс завершить первый круг на хорошем месте.

Мое будущее в Олимпике? Я выступаю за классную команду! Счастлив здесь и полностью сконцентрирован на выступлениях за свой клуб. Не хочу ничего загадывать. Давайте дождемся хотя бы окончания первого круга, а там посмотрим, что будет дальше", – сказал Шахаб в комментарии пресс-службе Олимпика.

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