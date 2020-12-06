Центральний нападник Олімпіка Захедітабар Шахаб своєю вдалою грою зацікавив кілька українських клубів. Серед них – київське Динамо, яке теж моніторить виступи іранця.

Драговіч хоче повернутися в Динамо – кияни відновлюють переговори

Цікаво, що київський клуб вже має конкурента в боротьбі за Шахаба. Послугами нападника цікавився іранський Персеполіс, за який свого часу Захедітабар вже виступав. Втім, Олімпік відмовився відпускати свого бомбардира, контракт якого завершується наступного літа. Про це повідомляє Tasnim News.

Нагадаємо, 25-річний Шахаб перебрався в Олімпік влітку 2019-го. У сезоні 2020/21 іранець забив 8 голів та віддав 2 асисти – після 11 турів саме він є найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги. Олімпік після 12-ти турів посідає 6 місце в УПЛ.

"Якщо ти хочеш бути одинаком – йди грати в більярд": у Шведа грандіозні проблеми в Мехелені – що відбувається?