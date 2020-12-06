Рух приїхав до Києва за першою перемогою в сезоні, натомість Олімпік не знав смаку тріумфів три матчі поспіль. Стартовий відрізок поєдинку запам'ятався тотальним сумбуром в діях обох команд, тому швидкий гол донеччан виглядав трохи нелогічним. Господарі розіграли стіночку на лівому фланзі, Лебеденко без жодного спротиву подав у штрафний майданчик, а Шахаб невідпорно пробив у ближній, приблизно з лінії воротарського. 7-й гол іранця в сезоні, який одноосібно очолив бомбардирські перегони УПЛ, випередивши динамівця Циганкова (6).

Після цього донеччани віддали м'яча супернику, який з боями переходив центр поля. У підопічних Федика відверто не клеїлась гра попереду, до середини першого тайму можна згадати лише два напівмомоменти у Кондракова. Олімпік знову відповів результативно, і з дивовижною ефективністю. Два удари в площину – два голи. На 24-й хвилині перевагу команди Климовського подвоїв орендований у київського Динамо Беніто. Гостей знову шокували простенькою атакою – Шахаб виграв другий поверх після довгої передачі, м'яч підхопив івуарієць і потужно влупив здалеку. Бандура отримує "за комірець" через підступний рикошет від ноги партнера.

Русин намагався брати на себе, але виходило ще гірше за Мессі у провальному матчі з Кадісом. Багато шуму і жодних дивідендів. Федорчук ледь не повторив фокус Беніто ударом зі штрафного – після незначного рикошету сфера пролетіла поруч з дев'яткою. Невтомний Беніто проривався через центральну зону, проскочив двох, а на третьому спіткнувся. Шахаб був готовий розстрілювати впритул, але рефері зафіксував фол в атаці.

В кінці першого тайму Русин змарнував прекрасний шанс, пробиваючи без опіки головою з декількох метрів. А ось Федорчуку знову забракло везіння, його черговий постріл зі штрафного прийняла на себе стійка. Стартові 45 хвилин завершились ближнім ударом Шахаба з розвороту – Бандура виручив. Рух знову розірвали швидкою контратакою. 2:0 до перерви.

В дебюті другого тайму Федорчук виконував третій штрафний удар фактично з лінії штрафного – слабо і по центру. А через кілька хвилин досвідчений хавбек Руха промахнувся головою з вбивчої позиції. Олімпік продовжував грати другим номером, щоправда з нижчою ефективністю. Альваренга, зокрема, змарнував швидку атаку 4 в 3 неточною передачею на Шахаба. Останній вирішив взяти на себе, увірвався до штрафного і вгатив над поперечкою.

На 63-й найкращий снайпер УПЛ фактично зняв усі питання щодо переможця. Політило прострілив зліва, Бандура перевів у поперечку, а Шахаб добив у порожні. Найлегший гол у кар'єрі та 8-й результативний удар в УПЛ. Львів'яни зуміли відквитати один м'яч через п'ять хвилин. Цимбалюк підправив удар Кондракова з другого поверху у сітку власних воріт. Гості помітно пожвавилися, проте Олімпік спокійно контролював гру. Климовський навіть поберіг Шахаба, який нині відіграв 70 хвилин.

Олімпік у підсумку здобув абсолютно закономірну перемогу, піднявшись на 6-те місце (16 очок). Рух продовжує вільне падіння – 6 пунктів після 12-ти матчів, жодної перемоги і печальна остання позиція.

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