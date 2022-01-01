Шаблій прокоментував трансфер Миколенка в Евертон
Вадим Шаблій, агент новоспеченого захисника "ірисок" Віталія Миколенка, поділився думками щодо переходу свого підопічного в англійський клуб.
"Українців в англійській Прем'єр-лізі побільшало. Закрили перший серйозний трансфер у 2022 році.
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Захисник збірної України та київського Динамо Віталій Миколенко переходить в Евертон. Угода з гравцем розрахована на чотири роки. Вітаю Динамо та Евертон. Бажаю Миколенку удачі, це новий етап кар'єри для нашого молодого футболіста", – написав Шаблій на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, про перехід Миколенка ліверпульці оголосили сьогодні, 1 січня. Суму трансферу офіційно не розголошували, проте, за неофіційними даними, Динамо отримає за свого гравця близько 20-ти млн євро. Віталій підписав контракт із англійським клубом до літа 2026 року.
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