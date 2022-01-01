Переїзд Віталія Миколенка на Туманний Альбіон змусив ще один топ-клуб заговорити солов'їною.

Евертон на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер на тлі переходу Віталія Миколенка у ліверпульський клуб привітав усіх з Новим роком українською мовою.

Миколенко: Бажаю Динамо надалі лише перемог, трофеїв та удачі

Нагадаємо, влітку 2021-го Бенфіка під час презентації Романа Яремчука також послуговувалась українською і навіть тимчасово перейменувала клубний Твіттер на честь нашого легіонера після перемоги над Спартаком.

Зазначимо, про перехід Миколенка ліверпульці оголосили сьогодні, 1 січня. Суму трансферу офіційно не розголошували, проте, за неофіційними даними, Динамо отримає за свого гравця близько 20-ти млн євро. Віталій підписав контракт із англійським клубом до літа 2026 року.

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