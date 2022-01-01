Вадим Шаблий, агент новоиспеченного защитника "ирисок" Виталия Миколенко, поделился мнением по поводу перехода своего подопечного в английский клуб.

Вадим Шаблий (второй слева), Виталий Миколенко и Сергей Серебренников / Фото из соцсетей

"Украинцев в английской Премьер-лиге стало больше. Закрыли первый серьезный трансфер в 2022 году.

Эвертон поздравил болельщиков с Новым годом на украинском языке

Защитник сборной Украины и киевского Динамо Виталий Миколенко переходит в Эвертон. Соглашение с игроком рассчитано на четыре года. Поздравляю Динамо и Эвертон. Желаю Николаю удачи, это новый этап карьеры для нашего молодого футболиста", – написал Шаблий на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, о переходе Миколенко ливерпульцы объявили сегодня, 1 января. Сумму трансфера официально не разглашали, однако, по неофициальным данным, Динамо получит за своего игрока около 20 млн евро. Виталий подписал контракт с английским клубом до лета 2026 года.

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