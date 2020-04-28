Шаблій анонсував повернення Луческу до тренерської роботи

Відомий агент Вадим Шаблій поділився думкою про колишнього головного тренера Шахтаря Мірчу Луческу.

"Я розмовляв з ним вчора. Луческу на карантині в Бухаресті. У нього все нормально. Він хоче працювати. Це людина, яка не може без роботи. Він переживає за всіх футболістів. Вчора питання щодо всіх гравців ставив. За всіх запитав, хто як живе. За Коваленка, Малишева.

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У нього були пропозиції: Сантос, Фенербахче, Бешикташ. Луческу розмовляє португальською ідеально, не думаю, що була б проблема. Думаю, влітку він буде працювати в хорошому клубі", - сказав Шаблій під час ефіру в Instagram Нобеля Арустамяна.

Нагадаємо, румунський фахівець 12 років працював з донецьким Шахтарем, виграв з "гірниками" Кубок УЄФА, 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, здобув 6 національних Кубків та 7 Суперкубків. Останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, яку він покинув в лютому 2019 року.

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