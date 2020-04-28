Шаблий анонсировал возвращение Луческу к тренерской работе

Известный агент Вадим Шаблий поделился мнением о бывшем главном тренере Шахтера Мирче Луческу.

"Я разговаривал с ним вчера. Луческу на карантине в Бухаресте. У него все нормально. Он хочет работать. Это человек, который не может без работы. Он переживает за всех футболистов. Вчера о всех спрашивал, кто как живет. О Коваленко, Малышеве.

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У него были предложения: Сантос, Фенербахче, Бешикташ. Луческу говорит на португальском идеально, не думаю, что была бы проблема. Думаю, летом он будет работать в хорошем клубе", – сказал Шаблий эфире в Instagram Нобеля Арустамяна.

Напомним, румынский специалист 12 лет работал с донецким Шахтером, выиграл с "горняками" Кубок УЕФА, 8 раз становился победителем чемпионата Украины, завоевал 6 национальных Кубков и 7 Суперкубков. Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

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