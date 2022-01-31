"Шабанов уже отбыл в Видеотон – дальше все вопросы к нему", – коротко написал Артем Франков в своем Telegram-канале.

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Стоит добавить, что речь идет о приходе защитника в венгерский Фехервар, который до 2018 года назывался Видеотон. Добавим, что в клубе немалая украинская диаспора – сейчас Фехервар представляют Евгений Макаренко, Богдан Леднев и Иван Петряк. Условия возможного трансфера не разглашаются, а в услугах Артема были заинтересованы французский Страсбур и турецкая Касымпаша.

Напомним, Шабанов в текущем сезоне провел за Динамо 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 1,2 млн евро.

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