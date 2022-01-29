Захисник Динамо Артем Шабанов має всі шанси покинути Динамо. Раніше про інтерес до 29-річного гравця заявляв Страсбур, який в українцеві вбачав підтримку оборонному тріо – Джіку-Перен-Ньямсі, завдяки якому нині перебуває у топ-4 Ліги 1.

Шабанов може продовжити кар'єру у Франції, – джерело

За інформацією Telegram-каналу "Динамо Київ Inside", конкурентом французам у боротьбі за Шабанова став представник турецької Суперліги – Касимпаша. Обидва клуби планують здійснити повноцінний трансфер.

Нагадаємо, Шабанов у поточному сезоні провів за Динамо 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює 29-річного оборонця у 1,2 млн євро.

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