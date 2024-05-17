Атакувальний хавбек Челсі Коул Палмер став найкращим молодим футболістом найсильнішої ліги світу в сезоні-2023/24.

Палмера визнали найкращим молодим гравцем АПЛ-2023/24. Нагороду вручають у партнерстві з брендом Hublot футболістам, яким 23 або менше.

Коул провів грандіозний сезон у Челсі. Перебудова "синіх" не завадила хавбеку забити 22 голи та віддати 10 асистів у чемпіонаті.

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Англієць влітку 2023-го перейшов з Манчестер Сіті в Челсі. Він не відчував довіри Гвардіоли та не хотів залишатися резервістом.

Партнер Мудрика виграв нагороду в Холанда, Ісака, Майну, Саки, Саліба та Фодена, який претендує на звання найкращого гравця АПЛ загалом.

У минулі роки приз отримували Філ Фоден і Ерлінг Холанд, а першим володарем нагороди став Трент Александер-Арнольд.