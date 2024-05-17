АПЛ назвала найкращого молодого гравця сезону – партнер Мудрика обійшов Холанда та інших суперзірок
Атакувальний хавбек Челсі Коул Палмер став найкращим молодим футболістом найсильнішої ліги світу в сезоні-2023/24.
Палмера визнали найкращим молодим гравцем АПЛ-2023/24. Нагороду вручають у партнерстві з брендом Hublot футболістам, яким 23 або менше.
Коул провів грандіозний сезон у Челсі. Перебудова "синіх" не завадила хавбеку забити 22 голи та віддати 10 асистів у чемпіонаті.
Мудрик став тихим героєм і отримав визнання англійських ЗМІ, але фанатів Челсі порвало – вимагають покарати українця
Англієць влітку 2023-го перейшов з Манчестер Сіті в Челсі. Він не відчував довіри Гвардіоли та не хотів залишатися резервістом.
Партнер Мудрика виграв нагороду в Холанда, Ісака, Майну, Саки, Саліба та Фодена, який претендує на звання найкращого гравця АПЛ загалом.
У минулі роки приз отримували Філ Фоден і Ерлінг Холанд, а першим володарем нагороди став Трент Александер-Арнольд.