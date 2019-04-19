Шабанов отримав травму в поєдинку з Ворсклою, але продовжив матч

Товариський матч між Динамо та Ворсклою не обійшовся без неприємних зіткнень.

У товариському поєдинку між Динамо та Ворсклою український захисник киян Артем Шабанов отримав неприємну травму. На 78-ій хвилині гри оборонець зіштовхнувся з Якубу, після чого впав на газон, тримаючись за руку.

Динамо розтрощило Ворсклу в товариському матчі – Де Пена дебютував та забив красень-гол

Лікарі довго надавали допомогу Шабанову, але все ж змогли привести футболіста до тями. Центрбек кілька хвилин перебував за межами поля, але згодом продовжив матч.

Розкішний дебютний гол Де Пени у відеоогляді матчу Динамо – Ворскла – 5:0

Нагадаємо, підопічні Хацкевича розтрощили полтавську Ворсклу у товариському матчі з рахунком 5:0. Дебютним голом за Динамо відзначився Де Пена.