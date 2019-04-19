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Розкішний дебютний гол Де Пени у відеоогляді матчу Динамо – Ворскла – 5:0

20:36 522 Читать на русском
Розкішний дебютний гол Де Пени у відеоогляді матчу Динамо – Ворскла – 5:0
Динамо – Ворскла

Динамо у товариському матчі розтрощило Ворсклу (5:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Товариський матч

Динамо – Ворскла – 5:0

Голи: Миколенко, 9, Цітаішвілі, 27, Андрієвський, 31, Де Пена, 35, Циганков, 64 (пен)

Хацкевич прокоментував дебют Де Пени за Динамо

Динамо та Ворскла вирішили заповнити паузу в чемпіонаті України товариським поєдинком, який розпочався о 14:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Кияни чудово провели перший тайм, відзначившись 4-а голами. Чудово забили Цітаішвілі та новачок команди Хацкевича Карлос Де Пена. Крім того, відзначилися Миколенко, Андрієвський, а у другому таймі Циганков поставив крапку в матчі голом з пенальті.

Динамо розтрощило Ворсклу в товариському матчі – Де Пена дебютував та забив красень-гол

Теги
Товариські матчі Динамо Динамо Ворскла Ворскла Відеоновини
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