Динамо розтрощило Ворсклу в товариському матчі – Де Пена дебютував та забив красень-гол

Динамо спокійно розібралось з Ворсклою у спарингу. Дебютним голом за "біло-синіх" відзначився Карлос Де Пена, також забивали Миколенко, Андрієвський, Цітаішвілі та Циганков.

Товариський матч

Динамо – Ворскла – 5:0

Голи: Миколенко, 9, Цітаішвілі, 27, Андрієвський, 31, Де Пена, 35, Циганков, 64 (пен)

Динамо: Бущан, Попов, Миколенко, Кадар, Кравченко, Буяльський, Цітаішвілі, Шепелєв, Андрієвський, Де Пена, Супряга

Запасні: Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей, Смирний, Сидорчук, Алібеков, Циганков, Шапаренко, Русин

Динамо та Ворскла вирішили заповнити паузу в чемпіонаті України товариським поєдинком, який розпочався о 14:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського.

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У стартовому складі киян Олександр Хацкевич випустив Цітаішвілі, Попова, Кравченка, Андрієвського та Супрягу, які практично не отримували ігрової практики у складі першої команди. Також в основі вийшов Карлос Де Пена, для якого цей матч став дебютним за "біло-синіх".

Кияни відкрили рахунок вже на 9-й хвилині – після подачі зі штрафного Миколенко переправив м'яч у ворота. Другий м'яч ефектним ударом у дев'ятку забив Цітаішвілі, третій – Андрієвський ударом головою. Четвертий гол в активі Карлоса Де Пени, який у класному стрибку переправив м'яч у ближній кут після навісу з флангу.

У другому таймі Хацкевич змінив майже всіх гравців, а кияни обмежились лише одним голом. Віктор Циганков реалізував пенальті.

Нагадаємо, найближчий офіційний матч Динамо проведе проти Шахтаря в рамках 25-го туру УПЛ. Поєдинок відбудеться 24 квітня, початок о 18:30. Ворскла 23 квітня вдома прийме Десну.