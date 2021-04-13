Українському легіонеру діагностували розтягнення зв'язок гомілкостопового суглобу, повідомляє офіційний сайт клубу. Орієнтовний термін відновлення – 4-6 тижнів.

Легія задоволена Шабановим попри травму – поляки готові забирати гравців, які не отримують шансу в Динамо

Травма практично позбавляє Шабанова шансів вийти на поле у поточному сезоні. Останній тур чемпіонату Польщі запланований на 16 травня. Легія відірвалася від найближчого переслідувача на 8 очок та майже гарантувала собі чемпіонство.

Нагадаємо, Шабанов приєднався до польського гранда у лютому та встиг провести 8 матчів. Оренда з Динамо розрахована до 30 червня, а про опцію викупу офіційної інформації не було.

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