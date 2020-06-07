Шабанов: Думав, що хоча б один раз залетить який-небудь шалений м'яч

Захисник Динамо Артем Шабанов прокоментував перемогу киян у матчі 25-го туру УПЛ проти Олександрії (5:1).

"Добре, що ми перемогли, оскільки у першій грі після карантину (проти Шахтаря – прим.) поступилися, хоча і показали хорошу гру, особливо, у першому таймі. У другому, вважаю, нас вже не вистачило. Сьогоднішня ж перемога додасть нам впевненості, і усе буде добре.

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У нас був непоганий суперник. Олександрія – добротна команда, яка грала у цьому сезоні в єврокубках і показувала непоганий футбол. Але у них було вилучення на 60-й хвилині, і вони грали у меншості, тому й такий великий рахунок. Плюс, стало дуже спекотно, і було важко бігати.

Я кілька разів завдавав ударів здалеку – думав, що влучу, що хоча б один раз залетить який-небудь шалений м'яч. Але не вийшло", – цитує Шабанова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 25-го тур Динамо познущалось над Олександрією (5:1) і, набравши 49 очок, піднялось на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команда Шарана з 43-ма балами – п'ята.

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