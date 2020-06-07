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Шабанов: Думав, що хоча б один раз залетить який-небудь шалений м'яч

22:33 145 Читать на русском
Шабанов: Думав, що хоча б один раз залетить який-небудь шалений м'яч
Артем Шабанов (зліва) / ФК Динамо

Захисник Динамо Артем Шабанов прокоментував перемогу киян у матчі 25-го туру УПЛ проти Олександрії (5:1).

15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський
 
Дмитро Гречишкін 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
32’ Дмитро Гречишкін
56’ Каспарс Дубра
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський

"Добре, що ми перемогли, оскільки у першій грі після карантину (проти Шахтаря – прим.) поступилися, хоча і показали хорошу гру, особливо, у першому таймі. У другому, вважаю, нас вже не вистачило. Сьогоднішня ж перемога додасть нам впевненості, і усе буде добре.

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У нас був непоганий суперник. Олександрія – добротна команда, яка грала у цьому сезоні в єврокубках і показувала непоганий футбол. Але у них було вилучення на 60-й хвилині, і вони грали у меншості, тому й такий великий рахунок. Плюс, стало дуже спекотно, і було важко бігати.

Я кілька разів завдавав ударів здалеку – думав, що влучу, що хоча б один раз залетить який-небудь шалений м'яч. Але не вийшло", – цитує Шабанова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 25-го тур Динамо познущалось над Олександрією (5:1) і, набравши 49 очок, піднялось на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команда Шарана з 43-ма балами – п'ята.

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Теги
Динамо - Олександрія Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Динамо Олександрія Олександрія
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