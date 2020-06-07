Захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився думками щодо перемоги у матчі 25-го туру чемпіонату України проти Олександрії.

"По рахунку матч – легкий, але я б так не сказав. У Олександрії також були моменти. Ми теж помилялися. Але рахунок 5:1 показав, що ми сьогодні були кращими.

Динамо – Олександрія – 5:1 – відео голів і огляд матчу

Не буду говорити, хто герой. Герой сьогодні – команда. Кожен гол сьогодні був важливим. Думаю, що ми зіграли добре. А про суддів не говоритиму – занадто багато карток.

Важко грати без глядачів. Завжди, коли граємо вдома, відчувається підтримка фанатів. І гра без них не до кінця така, якої б хотілось", – сказав Кендзьора в ефірі Football Hub.

Нагадаємо, у матчі 25-го тур Динамо познущалось над Олександрією (5:1) і, набравши 49 очок, піднялось на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команда Шарана з 43-ма балами – п'ята.

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