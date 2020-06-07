toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Герой сьогодні – команда": Кендзьора – про розгром Динамо над Олександрією

21:36 617 Читать на русском
"Герой сьогодні – команда": Кендзьора – про розгром Динамо над Олександрією
Томаш Кендзьора / Фото з відкритих джерел

Захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився думками щодо перемоги у матчі 25-го туру чемпіонату України проти Олександрії.

15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський
 
Дмитро Гречишкін 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
32’ Дмитро Гречишкін
56’ Каспарс Дубра
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський

"По рахунку матч – легкий, але я б так не сказав. У Олександрії також були моменти. Ми теж помилялися. Але рахунок 5:1 показав, що ми сьогодні були кращими.

Динамо – Олександрія – 5:1 – відео голів і огляд матчу

Не буду говорити, хто герой. Герой сьогодні – команда. Кожен гол сьогодні був важливим. Думаю, що ми зіграли добре. А про суддів не говоритиму – занадто багато карток.

Важко грати без глядачів. Завжди, коли граємо вдома, відчувається підтримка фанатів. І гра без них не до кінця така, якої б хотілось", – сказав Кендзьора в ефірі Football Hub.

Нагадаємо, у матчі 25-го тур Динамо познущалось над Олександрією (5:1) і, набравши 49 очок, піднялось на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команда Шарана з 43-ма балами – п'ята.

Динамо розтрощило Олександрію в надрезультативному матчі УПЛ з трьома пенальті та вилученням

blog_ava
Дружина Вукоєвіча спровокувала скандал, щоб забрати половину його майна – відверте зізнання екс-динамівця
10:05
2566
Теги
Динамо - Олександрія Динамо Динамо Олександрія Олександрія Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Віталій Миколенко Віталій Миколенко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
58
хв
Україна
23:55
Ізраїль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук