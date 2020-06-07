Шабанов: Думал, что хотя бы один раз залетит какой-нибудь шальной мяч

Защитник Динамо Артем Шабанов прокомментировал победу киевлян в матче 25-го тура УПЛ против Александрии (5:1).

"Хорошо, что мы победили, поскольку в первой игре после карантина (против Шахтера – прим.) уступили, хотя и показали хорошую игру, особенно в первом тайме. Во втором, считаю, нас уже не хватило. Сегодняшняя же победа придаст нам уверенности и все будет хорошо.

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У нас был неплохой соперник. Александрия – добротная команда, которая играла в этом сезоне в еврокубках и показывала неплохой футбол. Но у них было удаление на 60-й минуте, и они играли в меньшинстве, поэтому и такой крупный счет. Плюс, стало очень жарко, и было трудно бегать.

Я несколько раз наносил удары издалека – думал, что попаду, что хотя бы один раз залетит какой-нибудь шальной мяч. Но не получилось", – цитирует Шабанова официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 25-го тур Динамо поиздевалось над Александрией (5:1) и, набрав 49 очков, поднялся на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. Команда Шарана с 43-ю баллами – пятая.

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