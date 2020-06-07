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Шабанов: Думал, что хотя бы один раз залетит какой-нибудь шальной мяч

7 июня 22:33 86 Читати українською
Шабанов: Думал, что хотя бы один раз залетит какой-нибудь шальной мяч
Артем Шабанов (слева) / ФК Динамо

Защитник Динамо Артем Шабанов прокомментировал победу киевлян в матче 25-го тура УПЛ против Александрии (5:1).

15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский
 
Дмитрий Гречишкин 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
32’ Дмитрий Гречишкин
56’ Каспарс Дубра
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский

"Хорошо, что мы победили, поскольку в первой игре после карантина (против Шахтера – прим.) уступили, хотя и показали хорошую игру, особенно в первом тайме. Во втором, считаю, нас уже не хватило. Сегодняшняя же победа придаст нам уверенности и все будет хорошо.

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У нас был неплохой соперник. Александрия – добротная команда, которая играла в этом сезоне в еврокубках и показывала неплохой футбол. Но у них было удаление на 60-й минуте, и они играли в меньшинстве, поэтому и такой крупный счет. Плюс, стало очень жарко, и было трудно бегать.

Я несколько раз наносил удары издалека – думал, что попаду, что хотя бы один раз залетит какой-нибудь шальной мяч. Но не получилось", – цитирует Шабанова официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 25-го тур Динамо поиздевалось над Александрией (5:1) и, набрав 49 очков, поднялся на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. Команда Шарана с 43-ю баллами – пятая.

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Александрия Александрия Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Александрия Артем Шабанов Артем Шабанов
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