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Сейви Кудрика і вилучення Жонатана у відеоогляді матчу Львів – Карпати

8 березня 22:18 318 Читать на русском
Сейви Кудрика і вилучення Жонатана у відеоогляді матчу Львів – Карпати
Львів – Карпати – відеоогляд матчу

У 22 турі УПЛ Львів і Карпати вдруге в сезоні зіграли внічию. Дивіться відеоогляд матчу Львів – Карпати на "Футбол 24".

90+2’ да Сілва Ліма Жонатан
 
90+2’ да Сілва Ліма Жонатан

Вдруге у поточному сезоні львівське дербі завершилося без голів. Команди не порадували вболівальників яскравими моментами – гра була переповнена жорсткими зіткненнями і боротьбою в середині поля. Львів декілька разів потурбував Кудрика – голкіпер "зелено-білих" виручив свою команду. Наприкінці матчу червону картку отримав бразильський легіонер Львова Жонатан – він грубо зіграв проти Прийми.

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Карпати закінчили перший етап чемпіонату України на останньому місці, Львів – на 9-му з відривом від команди Санжара у 7 очок.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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