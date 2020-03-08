Сейви Кудрика і вилучення Жонатана у відеоогляді матчу Львів – Карпати

У 22 турі УПЛ Львів і Карпати вдруге в сезоні зіграли внічию. Дивіться відеоогляд матчу Львів – Карпати на "Футбол 24".

Вдруге у поточному сезоні львівське дербі завершилося без голів. Команди не порадували вболівальників яскравими моментами – гра була переповнена жорсткими зіткненнями і боротьбою в середині поля. Львів декілька разів потурбував Кудрика – голкіпер "зелено-білих" виручив свою команду. Наприкінці матчу червону картку отримав бразильський легіонер Львова Жонатан – він грубо зіграв проти Прийми.

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Карпати закінчили перший етап чемпіонату України на останньому місці, Львів – на 9-му з відривом від команди Санжара у 7 очок.

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