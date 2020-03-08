Сейвы Кудрика и удаление Жонатана в видеообзоре матча Львов – Карпаты

В 22 туре УПЛ Львов и Карпаты второй раз в сезоне сыграли вничью. Смотрите видеообзор матча Львов – Карпаты на "Футбол 24".

Во второй раз в текущем сезоне львовское дерби завершилось без голов. Команды не порадовали болельщиков яркими моментами – игра была переполнена жесткими столкновениями и борьбой в середине поля. Львов несколько раз побеспокоил Кудрика – голкипер "зелено-белых" выручил свою команду. В конце матча красную карточку получил бразильский легионер Львова Жонатан – он грубо сыграл против Прийми.

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Карпаты закончили первый этап чемпионата Украины на последнем месте, Львов – на 9-м с отрывом от команды Санжара в 7 очков.

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