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Сейвы Кудрика и удаление Жонатана в видеообзоре матча Львов – Карпаты

22:18 25 Читати українською
Сейвы Кудрика и удаление Жонатана в видеообзоре матча Львов – Карпаты
Львов – Карпаты – видеообзор матча

В 22 туре УПЛ Львов и Карпаты второй раз в сезоне сыграли вничью. Смотрите видеообзор матча Львов – Карпаты на "Футбол 24".

90+2’ да Силва Лима Жонатан
 
90+2’ да Силва Лима Жонатан

Во второй раз в текущем сезоне львовское дерби завершилось без голов. Команды не порадовали болельщиков яркими моментами – игра была переполнена жесткими столкновениями и борьбой в середине поля. Львов несколько раз побеспокоил Кудрика – голкипер "зелено-белых" выручил свою команду. В конце матча красную карточку получил бразильский легионер Львова Жонатан – он грубо сыграл против Прийми.

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Карпаты закончили первый этап чемпионата Украины на последнем месте, Львов – на 9-м с отрывом от команды Санжара в 7 очков.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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