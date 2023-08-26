Севілья – Жирона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Циганков у основі, Довбик у запасі
21:50 - Читать на русском
Севілья в рамках 3-го туру чемпіонату Іспанії приймає Жирону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го туру Ла Ліги 2023/24 між Севільєю та Жироною стартує о 22:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Артем Довбик розпочне зустріч у запасі, а Віктор Циганков вийде в основному складі.
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Стартові склади
Севілья:
Жирона:
Запасні: Хуан Карлос, Фуідіас, Еспіноза, Ібра Кебе, Довбик, Валері, Хуанпе, Торре, Коуто, Буено, Сельві, Альмена
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