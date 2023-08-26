Головний тренер Жирони Мічел Санчес повинен зробити ще один непростий вибір на матч з Севільєю у 3-му турі Прімери.

Жирона відвідає Рамон Санчес Пісхуан після яскравої домашньої перемоги над Хетафе. У тому матчі дублем відзначився Крістіан Стуані, який поки що виграє конкуренцію в Артема Довбика.

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Перед зустріччю з Севільєю уругвайського форварда активно сватали у Саудівську Аравію. Остаточного рішення 36-річний бомбардир досі не ухвалив, а добре поінформовані джерела розповідають "Футбол 24", що ситуація з трансфером – "50 на 50".

Стуані був відданий Жироні останні 6 років, залишився у команді попри виліт у Сегунду, проте можливий перехід в Абху – останній шанс на великий контракт. Хай там що, а Мічел бачить саме уругвайця у стартовому складі на полі чинних переможців Ліги Європи. Довбик, скоріш за все, розпочне поєдинок на лаві запасних, пише каталонське видання Lesportiu.

Натомість інший український легіонер Жирони Віктор Циганков гарантовано зіграє з перших хвилин.

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