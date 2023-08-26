Севилья в рамках 3-го тура чемпионата Испании принимает Жирону. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 3-го тура Ла Лиги 2023/24 между Севильей и Жироной стартует в 22:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Артем Довбик начнет встречу в запасе, а Виктор Цыганков выйдет в основном составе.

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Стартовые составы

Севилья:

Жирона:

Запасные: Хуан Карлос, Фуидиас, Эспиноза, Ибра Кебе, Довбик, Валери, Хуанпе, Торре, Коуто, Буэно, Сельви, Альмена

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