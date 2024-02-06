Севілья з кінця 2024 року перемагала тільки в Кубку, а у чемпіонаті безвиграшна серія досягла п'яти матчів. Причому чотири з них андалусійці програли. Як наслідок, команда трималася над зоною вильоту тільки завдяки додатковим показникам.

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У таких умовах необхідно було їхати в Мадрид і перемагати Райо Вальєкано. Зустріч почалася непогано – нервіонці відкрили рахунок на 19-й хвилині зусиллями Ен-Несірі. До речі, Юссеф увірвався в топ-5 африканських бомбардирів Ла Ліги в історії.

60 - Top African goalscorers in LaLiga history:



Samuel Eto'o - 161

Frédéric Kanouté - 89

Jorge Mendonça - 69

YOUSSEF EN-NESYRI - 60

Larbi Ben Barek - 59



Update. https://t.co/Yh1XI4dCFf — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2024

Втім, вже за 10 хвилин господарі відігрались. Гол забив Паласон. Столичний пролетаріат на "Вальєкасі" також не був привітним – один із фанатів під час вкидання з ауту всунув палець у дупу Окампосу. Навряд чи Лукасу сподобався такий прийом.

La mejor liga del mundo con diferencia pic.twitter.com/RDvQrdFOc3 — cheto (@CaadeOKC) February 5, 2024

Покарання за таку поведінку прилетіло на 45-й хвилині, коли Ен-Несірі оформив дубль. Тепер він піднявся у топ-4 африканських бомбардирів. Що найбільш важливо, його гол мадридці відіграти вже не змогли, хоча ігрова перевага в обох таймах була за ними. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Севільї – першу за п'ять турів.

Нервіонці набрали 20 очок, піднявшись на 15 сходинку в турнірній таблиці та відірвавшись від зони вильоту на три залікових бали. Райо Вальєкано з 24 заліковими балами тримається на 13-й позиції.

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