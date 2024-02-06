Севилья с конца 2024 года побеждала только в Кубке, а в чемпионате безвыигрышная серия достигла пяти матчей. Причем четыре из них андалусийцы проиграли. Как следствие, команда держалась над зоной вылета только благодаря дополнительным показателям.

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В таких условиях необходимо было ехать в Мадрид и побеждать Райо Вальекано. Встреча началась неплохо – нервионцы открыли счет на 19-й минуте усилиями Эн-Несири. Кстати, Юссеф ворвался в топ-5 африканских бомбардиров Ла Лиги в истории.

60 - Top African goalcorers in LaLiga history:



Самюэль Это'о - 161

Фредерик Кануте - 89

Хорхе Мендонса - 69

ЮССЕФ ЭН-НЕСИРИ - 60

Ларби Бен Барек - 59



Обновление. https://t.co/Yh1XI4dCFf - OptaJose (@OptaJose) 5 февраля, 2024

Впрочем, уже через 10 минут хозяева отыгрались. Гол забил Паласон. Столичный пролетариат на "Вальекасе" также не был приветливым – один из фанатов во время вбрасывания из аута засунул палец в задницу Окампосу. Вряд ли Лукасу понравился такой прием.

La mejor liga del mundo con diferencia pic.twitter.com/RDvQrdFOc3 - cheto (@CaadeOKC) 5 февраля, 2024

Наказание за такое поведение прилетело на 45-й минуте, когда Эн-Несири оформил дубль. Теперь он поднялся в топ-4 африканских бомбардиров. Что наиболее важно, его гол мадридцы отыграть уже не смогли, хотя игровое преимущество в обоих таймах было за ними. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Севильи – первую за пять туров.

Нервионцы набрали 20 очков, поднявшись на 15 строчку в турнирной таблице и оторвавшись от зоны вылета на три зачетных балла. Райо Вальекано с 24 зачетными баллами держится на 13-й позиции.

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