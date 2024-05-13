Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловив свої думки щодо боротьби за чемпіонський титул перед перенесеним матчем 34-го туру АПЛ проти Тоттенхема.

"Все досить очевидно. Якщо ми не виграємо у матчі з Тоттенхемом – ми не виграємо Прем’єр-лігу. Потрібно бути напруженими і зосередженими. Якщо ми зіграємо у цьому матчі розслаблено – це буде велика помилка.

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Тоттенхем збирається грати за кваліфікацію у Лігу чемпіонів. Ми також маємо величезну мету", – цитує Гвардіолу BBC.

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 14 травня. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Ман Сіті – 1,43. Звитяга "шпор" оцінена в 6,54, а нічия – 5,43. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,29, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,45.

Важливо зазначити, що Манчестер Сіті наразі перебуває на 2-му місці в турнірній таблиці АПЛ з 86 очками та відстає від Арсенала на одне очко. Манчестер Сіті може змінити ситуацію та стати першим, якщо здолає Тоттенхем. Тоттенхем, зі свого боку, перебуває на 5-му місці з 63 очками.

До слова, матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 14 травня о 22:00.

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