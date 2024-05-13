Гвардіола вважає, що Тоттенхем вирішить долю чемпіонства АПЛ: "Якщо Ман Сіті зіграє розслаблено – буде велика помилка"
"Все досить очевидно. Якщо ми не виграємо у матчі з Тоттенхемом – ми не виграємо Прем’єр-лігу. Потрібно бути напруженими і зосередженими. Якщо ми зіграємо у цьому матчі розслаблено – це буде велика помилка.
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Тоттенхем збирається грати за кваліфікацію у Лігу чемпіонів. Ми також маємо величезну мету", – цитує Гвардіолу BBC.
Важливо зазначити, що Манчестер Сіті наразі перебуває на 2-му місці в турнірній таблиці АПЛ з 86 очками та відстає від Арсенала на одне очко. Манчестер Сіті може змінити ситуацію та стати першим, якщо здолає Тоттенхем. Тоттенхем, зі свого боку, перебуває на 5-му місці з 63 очками.
До слова, матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 14 травня о 22:00.
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