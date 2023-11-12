Чемпионат Испании 2023/24, 13-й тур

Севилья – Бетис – 1:1

Голы: Ракитич, 79 – Перес, 72

Атлетико – Вильяреал – начало в 22:00

Центральным событием дня в Ла Лиге было "Эль Гран Дерби" между Севильей и Бетисом. "Рохибланкос" подходили к нему в не самом лучшем состоянии, не зная побед в пяти турах подряд – а вот "вердибланкос" могли подняться на шестую позицию, откуда до зоны ЛЧ всего два очка. Словом, ничья в этой битве никого не устраивала.

Уже в первые три минуты Бетис мог забивать дважды, а на 15-й Бельерин таки прошил голкипера нервионцев – вот только взятие ворот не засчитали из-за офсайда. После этого "вердибланкос" упустили еще минимум два топ-момента, причем Миранда мог забивать с метра. Севилью спасал голкипер Дмитрович, лайнсмены и расточительность соперника.

Во втором тайме ничего не изменилось. "Королевский клуб" доминировал и создавал хорошие возможности в чужой штрафной, а особенно выделялся Перес – его выстрел с острого угла парировал Дмитрович, а еще один удар попал в штангу. В конце концов, на 72-й минуте Айозе вывел Бетис вперёд, сыграв на добивании после подачи Иско и неудачного выноса от Дмитровича. 0:1!

Но счастье длилось недолго. Уже на 79-й минуте Ракитич сравнял счет, шедеврально выстрелив метров с 25-ти в девятку – 1:1! После этого начался бешеный размен контратаками, в которых значительно активнее и острее был Бетис. У Севильи были только дальние удары (пусть и опасные), а вот Перес даже второй гол забил (впрочем, его отменили из-за выхода мяча за пределы поля). В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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