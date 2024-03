Чемпіонат Іспанії 2023/24, 27-й тур

Севілья – Реал Сосьєдад – 3:2

Голи: Ен-Несірі, 11, 13, Рамос, 66 – Андре Сілва, 45+5 (пен), Мендес, 90+2

Райо Вальєкано – Кадіс – початок о 17:15

Хетафе – Лас-Пальмас – початок о 19:30

Севілья у рідних стінах приймала Реал Сосьєдад. Баски практично одразу провалили зустріч, пропустивши спочатку на 11-й хвилині, а потім на 13-й – в обох випадках відзначився Ен-Несірі. "Чуррі-урдін" є його давніми клієнтами. Юссеф відзначився 9-м голом у 13-ти матчах Ла Ліги проти Сосьєдада (нікому він не забивав настільки часто).

Гості відквитали один гол перед перервою (Андре Сілва реалізував пенальті), але на 66-й хвилині Севілья відновила перевагу в два м'ячі. Серхіо Рамос ефектним ударом головою забив свій 6-й гол у поточному сезоні.

Sergio Ramos scores a header to give Sevilla the 3-1 lead against Real Sociedad. ️



Oliver Torres with a great cross back into the box for the assist. ?pic.twitter.com/D4xWpabnYa