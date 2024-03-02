В рамках субботней программы 27-го тура Ла Лиги было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 27-й тур

Севилья – Реал Сосьедад – 3:2

Голы: Эн-Несири, 11, 13, Рамос, 66 – Андре Силва, 45+5 (пен), Мендес, 90+2

Райо Вальекано – Кадис – начало в 17:15

Хетафе – Лас-Пальмас – начало в 19:30

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Севилья в родных стенах принимала Реал Сосьедад. Баски практически сразу провалили встречу, пропустив сначала на 11-й минуте, а затем на 13-й – в обоих случаях отличился Эн-Несири. "Чурри-урдин" являются его давними клиентами. Юссеф отметился 9-м голом в 13-ти матчах Ла Лиги против Сосьедада (никому он не забивал настолько часто).

Гости отквитали один гол перед перерывом (Андре Силва реализовал пенальти), но на 66-й минуте Севилья восстановила перевес в два мяча. Серхио Рамос эффектным ударом головой забил свой 6-й гол в текущем сезоне.

Серхио Рамос забивает головой, чтобы дать Севилье преимущество 3-1 против Реала Сосьедада. ️



Оливер Торрес с отличным кроссом назад в штрафную для ассистаpic.twitter.com/D4xWpabnYa - LaLigaExtra (@LaLigaExtra) 2 марта, 2024

Баски ответили точным выстрелом Мендеса на 2-й компенсированной, однако нервионцы удержали победу – 3:2. Андалусийцы оторвались от зоны вылета на 9 очков, а Сосьедад остался в 12-ти зачетных баллах от топ-4.

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