Сельта трималась у трьох очках від зони вильоту, тож у домашці з Альмерією галісійцям була потрібна тільки перемога. Вони добре налаштувались, забивши на 21-й хвилині зустрічі – втім, гол Бамба не зарахували через офсайд.

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Попри такий перспективний початок, подальший хід гри навряд чи міг сподобатись фанам Сельти. У першому таймі підопічні Рафи Бенітеса завдали лишень три удари – стільки ж мали і футболісти Альмерії. Відпочивати команди відправились за нулів на табло, а от по перерві господарі притиснули андалусійців. Ті навіть не завдали жодного пострілу по воротах.

Тим не менш, м'яч не йшов у сітку навіть після вилучення захисника гостей – Бруну Ланга отримав пряму червону на 55-й хвилині. Дотиснути суперника вдалося аж на 73-й зусиллями Мінгеси. Оскар наважився на удар з 27 метрів, поціливши точно у лівий нижній кут, під саму стійку. 1:0! Цей гол і вирішив долю протистояння.

Сельта втримала мінімальну перемогу й відірвалася від трійки аутсайдерів на 6 очок. Альмерія ж залишається на дні, не вигравши жодного матчу в поточному чемпіонаті.

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