В рамках недульної програми 24-го туру Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 24-й тур

Хетафе – Сельта – 3:2

Голи: Майораль, 31, Мата, 45+2, 89 – Ларсен, 71, Альєнде, 85

Мальорка – Райо Вальєкано – початок о 17:15

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Хетафе у рідних стінах приймав Сельту. Перший тайм підопічні Пепе Бордаласа виграли, забивши два голи в останній 15-хвилинці. Один із м'ячів провів Майораль – Борха відзначився 15-м голом у 24 матчах чемпіонату. Жоден футболіст в історії Хетафе не забивав стільки у Ла Лізі на такому відрізку.

В середині другого тайму Ларсен скоротив відставання Сельти, а на 85-й хвилині свіжий Альєнде зрівняв рахунок з пасу Аспаса. Тим не менш, останнє слово залишилось за Хетафе – вже на 89-й Грінвуд асистував Маті, 3:2. До речі, друге взяття воріт галісійців теж стало можливим завдяки цій парочці (Хайме зіграв на добиванні після пострілу Мейсона).

Сельта залишилась у трьох очках від зони вильоту. Хетафе ж перервав 2-матчеву безвиграшну серію, піднявшись у першу десятку.

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