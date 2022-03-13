Іспанія. Прімера, 28 тур

Райо Вальєкано – Севілья – 1:1

Голи: Бебе, 46 – Ділейні, 63

Бетіс – Атлетік – старт о 17:15

Реал Сосьєдад – Алавес – старт о 19:30

Севілья формально веде боротьбу з Реалом за чемпіонство, але не дуже успішно. Після нічиєї з Депортіво андалусійці ще раз втратили очки – не зуміли обіграти Райо Вальєкано. Відставання від Реала складає 7 балів, а мадридці ще мають матч в запасі.

Севілья швидко забила, використавши кутовий, однак VAR скасував гол – Рафа Мір зіграв рукою. На початку другого тайму фаворит пропустив, коли Бебе на фланзі накрутив суперника та ударом з гострого кута забив красивий гол. Цікаво, що до 90-ї хвилини той удар залишався єдиним у Райо.

Rayo 1x0 Sevilla



️ Bebe

Balliu



Gol de gente grande hein Bebe pic.twitter.com/2sZqt8rPUB — Vinicius Oliveira (ViniNews) (@ViniSPFC2005) March 13, 2022

"Рохібланкос" зрівняли рахунок зусиллями Ділейні (замкнув простріл), але на більше не спромоглися. Наприкінці зустрічі Рафа Мір заробив пенальті, однак VAR знову був проти, а головний суддя змінив свою думку. У підсумку – нічия.

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