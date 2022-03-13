Испания. Примера, 28 тур

Райо Вальекано – Севилья – 1:1

Голы: Бебе, 46 – Дилэйни, 63

Бетис – Атлетик – старт в 17:15

Реал Сосьедад – Алавес – старт в 19:30

Севилья формально ведет борьбу с Реалом за чемпионство, но не слишком успешно. После ничьей с Депортиво андалусийцы еще раз потеряли очки – не сумели обыграть Райо Вальекано. Отставание от Реала составляет 7 баллов, а у мадридцев еще матч в запасе.

Севилья быстро забила, использовав угловой, однако VAR отменил гол – Рафа Мир сыграл рукой. В начале второго тайма фаворит пропустил, когда Бебе на фланге накрутил соперника и ударом с острого угла забил красивый гол. Интересно, что до 90-й минуты этот удар оставался единственным у Райо.

Rayo 1x0 Sevilla



️ Bebe

Balliu



Gol de gente grande hein Bebe pic.twitter.com/2sZqt8rPUB — Vinicius Oliveira (ViniNews) (@ViniSPFC2005) March 13, 2022

"Рохибланкос" сравняли счет усилиями Дилэйни (замкнул прострел), но на больше не сподобились. В конце встречи Рафа Мир заработал пенальти, однако VAR снова был против, а главный судья изменил свое мнение. В итоге – ничья.

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