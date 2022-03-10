В авторській колонці на Mundo Deportivo журналіст закликав Барселону зробити красивий крок і запросити Динамо, Шахтар чи збірну України на Кубок Гампера, який відбудеться в серпні.

"Навіщо ти приходиш у чужий дім?" – легенда Барселони та Реала жорстко засудив загарбницьку війну Росії

"Вітайте будь-який знак солідарності з країною, в яку вдерся і яку бомбить Володимир Путін. Економічна ситуація "блаугранас" не найкраща, клуб шукає варіанти порятунку звідусіль, але як би нам не було погано, ми виберемось з трясовини. Серйозність того, що відбулось в Україні, має зовсім інший вимір і робить наші проблеми тривіальними та тимчасовими", – написав Бош.

Виручені кошти Хав'єр пропонує спрямувати на відбудову нашої держави, яка страждає від терористичних дій російських нелюдів вже 15-й добу.

До слова, схожим жестом Барса вже відзначалась – у 2017-му після авіакатастрофи Шапекоенсе.

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