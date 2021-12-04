Півзахисник іспанської Севільї Ерік Ламела вибув на довгий період через отриману на тренувальному занятті травму. Аргентинець буде прооперований.

Вінгер травмував плече та ляже на операційний стіл, повідомляє AS.

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Ламела вибув орієнтовно на 4 місяці. Клубні лікарі спершу сподівалися уникнути хірургічного втручання. Однак, консервативне лікування не змогло вирішити проблеми аргентинця. Тож цього тижня він буде прооперований.

До слова, в нинішньому сезоні Ерік Ламела провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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