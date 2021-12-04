Гості пропустили вже на старті, у першому таймі нічим не відповіли, а найкращу нагоду зрівняти ситуацію на табло мали одразу по перерві.

Гранада на останніх хвилинах вирвала перемогу над Алавесом

М'яч знайшов на лівому фланзі Луїса Ріоху, хавбек прострілив чітко на лінію воротарського майданчика. Антоніо Мойї, який набігав, залишалось лише правильно підставити ногу і влучити у порожні ворота, але півзахисник неймовірним чином схибив.

Алавес зумів відігратися, але на останніх миттєвостях втратив очко, через що розташувався на 16 сходинці. Гранада перемогла і піднялась на 15 місце у турнірній таблиці Прімери.

ВІДЕО (з 5:42)

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