Полузащитник испанской Севильи Эрик Ламела выбыл на долгий период из-за полученной на тренировочном занятии травмы. Аргентинец будет прооперирован.

Вингер травмировал плечо и ляжет на операционный стол, сообщает AS.

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Ламела выбыл ориентировочно на 4 месяца. Клубные врачи сперва надеялись избежать хирургического вмешательства. Однако консервативное лечение не смогло решить проблемы аргентинца. В связи с этим до конца недели он будет прооперирован.

К слову, в нынешнем сезоне Эрик Ламела провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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