В рамках перенесеного 2-го туру іспанської Прімери Ельче на виїзді поступився Севільї. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Севілья у рідних стінах приймала одного з аутсайдерів турнірної таблиці Ельче. Під завісу першого тайму господарі вирвались уперед – Сусо з правого флангу ювелірно навісив у штрафний майданчик, а Ен-Несірі замкнув.

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Після перерви гості відчайдушно намагались зрівняти рахунок, але "пусела" також не відсиджувалась в обороні й постійно нагадувала про себе небезпечними атаками. Вже наприкінці зустрічі на полі з'явився Васкес, який за декілька хвилин отримав передачу Торреса у карний, і стоячи спиною до воріт, п'ятою спрямував м'яч у сітку – 2:0.

Завдяки набраним трьом очками підопічні Хулена Лопетегі закріпились на четвертій сходинці чемпіонату, а відставання від Реала тепер складає три пункти. Ельче ж залишився на 17-му місці першості – в кроці від зони вильоту.

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